***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 11:57
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030108
BIST
12:192.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,61
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
12:1915,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
12:1916,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0875
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
12:19906,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,23
|Açılış
|: 906,83
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler12:19
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.207.490
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|67.416.566
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.470.897
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.544.929
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.415.500
|% -9,98
|
|KAPLM
|64,40
|91.178.844
|% -7,54
|
|PKENT
|173,90
|155.730.504
|% -6,46
|
|THYAO
|41,96
|1.869.363.456
|% 0,24
|
|SAHOL
|18,98
|1.050.485.110
|% 0,16
|
|SISE
|19,77
|968.862.026
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,64
|616.489.862
|% -0,82
|
|ASELS
|22,84
|567.367.613
|% 0,88
|
|DOHOL
|3,79
|528.638.455
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,67
|192.212.453
|% 0,00
|
|SAHOL
|18,98
|1.050.485.110
|% 0,16
|
|SISE
|19,77
|968.862.026
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,57
|220.448.357
|% -0,22
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4493
|15,4584
|% 0,48
|
|Euro
|16,0748
|16,0933
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,8329
|18,9274
|% 0,84
|
|Frank
|15,4056
|15,4984
|% 1,03
|
|Riyal
|4,1139
|4,1346
|% 0,79
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,29
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-22,00
|
|Tam
|6.056
|6.210
|-29,15
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-7,05
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,80
|
Seans Raporu
12:19
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12:28
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12:28
GLYHO, IMASM, EGSER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında