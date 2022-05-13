***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 14:59
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030136
BIST
16:312.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,84
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:3115,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0853
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:3116,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0752
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:31897,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,11
|Açılış
|: 897,48
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:31
|GZNMI
|40,48
|81.774.015
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|19.702.970
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.405.247
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|272.090.368
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.762.254
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.519.528
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.781.147
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.496.495
|% -9,95
|
|THYAO
|42,12
|2.775.550.546
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,35
|2.125.175.923
|% 2,11
|
|SISE
|19,74
|1.694.703.278
|% 0,71
|
|KRDMD
|15,58
|1.094.366.583
|% -1,20
|
|TUPRS
|254,80
|978.390.245
|% 0,99
|
|DOHOL
|3,79
|965.685.659
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,68
|390.932.730
|% 0,37
|
|KARSN
|5,28
|735.319.922
|% 3,53
|
|SAHOL
|19,35
|2.125.175.923
|% 2,11
|
|YKBNK
|4,55
|431.852.507
|% -0,66
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4605
|15,4693
|% 0,55
|
|Euro
|16,0624
|16,0810
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,7713
|18,8655
|% 0,51
|
|Frank
|15,3483
|15,4407
|% 0,65
|
|Riyal
|4,1131
|4,1337
|% 0,77
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-17,87
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.156
|-46,00
|
|Tam
|6.029
|6.184
|-55,27
|
|Yarım
|2.914
|2.991
|-26,74
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-13,37
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,93
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46GZNMI
Yüzde 10.00 oranında artışla 40.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 110 adet işlem
-
16:45DOHOL
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 227, 652 adet işlem
-
16:44KRTEK
Yüzde 4.32 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 188 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ISCTR, KRDMD
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TKFEN, PETKM