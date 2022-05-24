***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2022 14:25
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032067
BIST
15:142.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,85
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:1416,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1844
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:1417,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2180
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:14962,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,27
|Açılış
|: 962,06
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:14
|KGYO
|4,76
|1.734.473
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.856.155
|% 9,83
|
|MZHLD
|51,85
|4.115.904
|% 9,11
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|ORCAY
|19,67
|97.969.499
|% 8,02
|
|MEPET
|4,12
|17.913.649
|% -8,44
|
|SELVA
|9,48
|22.761.709
|% -7,06
|
|NUGYO
|6,28
|161.350.268
|% -5,99
|
|MRGYO
|1,26
|4.873.366
|% -4,55
|
|SEYKM
|7,74
|55.262.124
|% -4,44
|
|GARAN
|15,31
|1.798.669.229
|% 0,92
|
|THYAO
|42,94
|1.698.373.438
|% -0,05
|
|KARSN
|5,85
|1.263.911.022
|% 1,74
|
|SISE
|19,72
|1.071.223.289
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,32
|914.977.971
|% 0,70
|
|KARSN
|5,85
|1.263.911.022
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,56
|422.842.964
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|182.911.158
|% 0,00
|
|GARAN
|15,31
|1.798.669.229
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|485.832.668
|% -0,45
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1007
|16,1100
|% 1,16
|
|Euro
|17,2328
|17,2540
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,0610
|20,1616
|% 0,41
|
|Frank
|16,6307
|16,7309
|% 1,27
|
|Riyal
|4,2793
|4,3008
|% 1,14
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|2,00
|
|Altın Gr.
|962
|963
|13,83
|
|Cumhuriyet
|6.395
|6.492
|118,00
|
|Tam
|6.366
|6.526
|120,01
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,05
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|29,03
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,50
|