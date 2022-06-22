***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2022 10:18
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Hamdi Bektaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038622
BIST
11:102.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,64
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
11:1017,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
11:1018,2551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
11:101.018,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.018,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MAKIM
|12,87
|4.503.869
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|IMASM
|59,95
|4.691.587
|% 6,67
|
|INVEO
|40,74
|69.462.128
|% 6,48
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|KZBGY
|71,00
|1.084.663
|% -4,51
|
|THYAO
|52,55
|1.721.602.492
|% 1,25
|
|EREGL
|27,96
|789.600.875
|% -2,58
|
|SASA
|45,94
|531.503.739
|% 0,57
|
|SISE
|22,20
|488.765.038
|% -1,86
|
|KARSN
|7,63
|443.395.095
|% -1,29
|
|YKBNK
|4,91
|287.991.285
|% -1,41
|
|KARSN
|7,63
|443.395.095
|% -1,29
|
|ODAS
|3,17
|163.951.786
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,62
|119.583.948
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,15
|39.757.684
|% -1,71
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3558
|17,3611
|% 0,13
|
|Euro
|18,2369
|18,2551
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,1060
|21,2118
|% -0,53
|
|Frank
|17,8663
|17,9739
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6127
|4,6358
|% 0,16
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,89
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.765
|6.869
|-18,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,34
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,24
|