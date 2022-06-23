***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 14:50
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Hamdi Bektaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038874
BIST
14:512.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,79
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.567
14:5117,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 17,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
14:5118,2769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0532
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
14:511.020,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.020,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler14:49
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|285.897.388
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,27
|4.834.177
|% 9,04
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,60
|1.726.367.038
|% -0,86
|
|SISE
|22,02
|908.531.259
|% -0,81
|
|SASA
|45,52
|842.207.625
|% 0,93
|
|EREGL
|28,02
|820.016.943
|% -0,64
|
|ODAS
|3,30
|759.928.722
|% 4,76
|
|ODAS
|3,30
|759.928.722
|% 4,76
|
|YKBNK
|4,88
|496.847.166
|% -0,81
|
|TSKB
|2,26
|177.299.693
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,99
|638.062.540
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,64
|182.050.344
|% 0,00
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3610
|17,3650
|% 0,15
|
|Euro
|18,2556
|18,2795
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1452
|21,2512
|% -0,15
|
|Frank
|17,9148
|18,0227
|% -0,19
|
|Riyal
|4,6129
|4,6360
|% 0,22
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,46
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.895
|-51,00
|
|Tam
|6.775
|6.869
|-49,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,00
|
Seans Raporu
14:49
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15:04NTGAZ
Yüzde 7.85 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 575, 883 adet işlem
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15:03GESAN
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15:02XU100
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15:02ATSYH
Yüzde 9.76 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 826 adet işlem
-
15:01TIRE
Yüzde 7.82 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 489 adet işlem