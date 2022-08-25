***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2022 16:01
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058329
BIST
16:343.122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 61,70
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
16:3418,1704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
16:3418,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
16:341.027,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.026,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler16:34
|HALKB
|6,49
|1.519.351.973
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|586.444.484
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.819.502
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|397.714.593
|% -7,08
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,00
|18.746.817
|% -5,02
|
|ISCTR
|7,80
|6.705.520.002
|% 3,59
|
|THYAO
|69,75
|5.827.223.903
|% 1,60
|
|YKBNK
|6,36
|3.973.939.860
|% 5,30
|
|AKBNK
|11,64
|3.890.375.375
|% 5,15
|
|GARAN
|25,18
|2.666.230.171
|% 7,51
|
|ISCTR
|7,80
|6.705.520.002
|% 3,59
|
|YKBNK
|6,36
|3.973.939.860
|% 5,30
|
|EKGYO
|3,83
|2.244.553.643
|% 0,79
|
|AKBNK
|11,64
|3.890.375.375
|% 5,15
|
|ALBRK
|2,49
|597.795.430
|% 5,96
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1631
|18,1704
|% 0,16
|
|Euro
|18,1140
|18,1282
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,3643
|21,4714
|% 0,17
|
|Frank
|18,7571
|18,8701
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8207
|4,8449
|% 0,18
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|53,00
|
|Tam
|6.883
|6.930
|15,00
|
|Yarım
|3.354
|3.388
|7,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,16
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49AKBNK
Yüzde 5.15 oranında artışla 11.64 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 784, 550 adet işlem
-
16:48SNGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 221, 057 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 3, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 57, 776.00 milyon TL de
-
16:47METRO
Yüzde 7.09 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 065, 365 adet işlem
-
16:44SEYKM
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 875, 481 adet işlem