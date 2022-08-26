***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2022 11:20
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cenap Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058517
BIST
11:143.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 17,05
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:1418,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:1418,1483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:141.024,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.024,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:12
|VAKBN
|6,05
|197.411.064
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.658.706
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.928.223
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.456.216
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,50
|27.285.706
|% -7,28
|
|SAYAS
|18,01
|16.050.718
|% -5,71
|
|BJKAS
|6,93
|170.502.765
|% -5,33
|
|ISCTR
|8,08
|2.759.827.617
|% 3,06
|
|AKBNK
|12,35
|2.510.121.867
|% 3,09
|
|YKBNK
|6,83
|2.325.995.000
|% 4,12
|
|GARAN
|27,22
|1.802.070.147
|% 5,67
|
|THYAO
|69,90
|1.682.300.865
|% -0,57
|
|ISCTR
|8,08
|2.759.827.617
|% 3,06
|
|YKBNK
|6,83
|2.325.995.000
|% 4,12
|
|EKGYO
|3,95
|1.268.567.654
|% 2,86
|
|AKBNK
|12,35
|2.510.121.867
|% 3,09
|
|HALKB
|7,13
|985.305.176
|% 9,86
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1794
|18,1839
|% 0,11
|
|Euro
|18,1346
|18,1483
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,3527
|21,4598
|% -0,39
|
|Frank
|18,7621
|18,8751
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8266
|4,8508
|% 0,11
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.849
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,32
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27NIBAS
Yüzde 7.07 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 312, 607 adet işlem
-
11:26PETKM
Yüzde 6.05 oranında artışla 12.63 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 199, 364 adet işlem
-
11:25SEYKM
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 067, 406 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 49 artarak (% 0.83 ) 3, 448
-
11:23XU100
Endeks 3, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 25, 268.00 milyon TL de