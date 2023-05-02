***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.05.2023 09:15
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Hamdi Bektaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144055
BIST
10:214.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 13,96
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:2119,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0361
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:2121,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0620
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:211.240,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.240,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:19
|GRTRK
|25,74
|2.788.002
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.550.822
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|15.946.864
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|533.443.281
|% 9,96
|
|GOODY
|15,19
|68.463.067
|% 8,66
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|EGSER
|25,68
|29.166.799
|% -8,55
|
|KRTEK
|17,13
|5.961.918
|% -7,70
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|THYAO
|128,00
|543.689.552
|% 0,16
|
|EUPWR
|78,95
|533.443.281
|% 9,96
|
|EREGL
|32,92
|376.988.568
|% -0,66
|
|SISE
|37,58
|263.917.012
|% 1,95
|
|KOZAL
|18,69
|252.025.115
|% -1,01
|
|EKGYO
|6,00
|165.364.137
|% -0,17
|
|YKBNK
|9,43
|130.119.487
|% -0,42
|
|KOZAL
|18,69
|252.025.115
|% -1,01
|
|EREGL
|32,92
|376.988.568
|% -0,66
|
|GSRAY
|8,52
|91.470.615
|% -5,33
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4738
|% 0,18
|
|Euro
|21,4172
|21,4446
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,2848
|24,4066
|% 0,22
|
|Frank
|21,6498
|21,7802
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,09
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|-0,19
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|0,71
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.131
|9.323
|-30,00
|
|Yarım
|4.430
|4.545
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.276
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,41
|
Seans Raporu
10:19
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10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.04 ) 4, 138
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10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, EUPWR, AVHOL, FENER