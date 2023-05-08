***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.05.2023 15:52
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Hamdi Bektaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148035
BIST
16:134.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 90,61
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.501
En Düşük
4.374
16:1319,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1321,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0282
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:131.268,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.268,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4954
|19,5133
|% 0,00
|
|Euro
|21,5214
|21,5277
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,6017
|24,7251
|% 0,10
|
|Frank
|21,8620
|21,9936
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% -0,06
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,72
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.545
|4.617
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.294
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,00
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|1,53
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25SAFKR
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 177 adet işlem
-
16:24UFUK
Yüzde 5.92 oranında artışla 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 361 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, YKBNK, KRDMD
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 27 artarak (% 2.08 ) 4, 035
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, PAMEL, BURVA, DAGHL, BRLSM, BURCE, OSMEN