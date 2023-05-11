***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2023 15:58
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 11.05.2023
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevgür Arslanpay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150431
BIST
17:524.864
En Yüksek
|Değişim
|: 8,23%
|| 369,77
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5219,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5221,3832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0611
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:521.268,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.270,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:48
|TUPRS
|71,50
|3.691.915.007
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.456.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.141.322
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.701.723
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|72.437.188
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,70
|1.103.500.728
|% -8,51
|
|GENTS
|5,32
|64.753.291
|% -6,67
|
|THYAO
|137,30
|7.308.772.681
|% 8,28
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.561.995.457
|% 6,53
|
|SISE
|40,34
|4.222.506.290
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.173.687.524
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.992.610.544
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.217.762.452
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|496.344.634
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,34
|3.252.787.512
|% 5,80
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5655
|19,5758
|% 0,19
|
|Euro
|21,3913
|21,3982
|% -0,21
|
|Sterlin
|24,4357
|24,5582
|% -0,60
|
|Frank
|21,7876
|21,9189
|% -0,35
|
|Riyal
|5,2039
|5,2300
|% 0,22
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407