***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.05.2023 09:10
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hayrettin Çaycı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151582
BIST
11:334.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -21,13
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3319,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0514
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3321,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1359
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:331.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:31
|AVHOL
|30,88
|6.555.608
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.621.717
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|415.611.892
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|330.116.874
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|161.134.385
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|160.109.283
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,00
|2.869.331.999
|% -5,39
|
|THYAO
|128,90
|1.909.020.235
|% 3,62
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|SAHOL
|37,50
|850.790.154
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,07
|517.936.199
|% 2,36
|
|KATMR
|1,17
|68.375.662
|% 0,86
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|KOZAL
|17,87
|674.680.669
|% 2,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7028
|19,7069
|% 0,27
|
|Euro
|21,4722
|21,5010
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,5995
|24,7229
|% 0,18
|
|Frank
|21,9906
|22,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2390
|5,2653
|% 0,23
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,69
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.398
|4.552
|-119,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.276
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|0,47
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:45OTKAR
Yüzde -79.58 oranında düşüşle 160.00 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 521 adet işlem
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, FROTO, THYAO
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AVHOL, ONCSM, FLAP, CEOEM, KLRHO, PCILT, BEYAZ
-
11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, KCHOL, AKBNK, AEFES