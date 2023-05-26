***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2023 17:33
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hayrettin Çaycı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154153
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0471
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0391
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3427
18:001.247,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.247,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9648
|19,9689
|% 0,21
|
|Euro
|21,3818
|21,3874
|% -0,19
|
|Sterlin
|24,5455
|24,6686
|% 0,23
|
|Frank
|21,9320
|22,0641
|% 0,06
|
|Riyal
|5,3100
|5,3366
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|3,14
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.479
|4.704
|122,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.338
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,84
|14,86
|0,28
|
|B. Petrol
|76,98
|76,98
|0,72
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem