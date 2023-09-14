***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2023 17:24
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195115
BIST
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18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 104,86
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.119
18:0526,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1649
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7076
18:051.654,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.654,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9351
|26,9412
|% 0,02
|
|Euro
|28,7292
|28,7545
|% -0,57
|
|Sterlin
|33,3496
|33,5168
|% -0,59
|
|Frank
|29,9499
|30,1303
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,85
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.005
|11.117
|12,00
|
|Yarım
|5.519
|5.582
|6,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.791
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|1,83
|