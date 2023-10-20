***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2023 14:27
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Hamdi Bektaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208047
BIST
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15:237.613
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -156,32
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2328,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0398
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2329,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:231.780,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.780,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:23
|MRSHL
|1.786,40
|113.363.097
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|DOFER
|27,52
|2.637.462
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|17.523.828
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.166.415
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|237.556.196
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|13.696.333
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|13.383.369
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,30
|4.452.967.340
|% -2,01
|
|TUPRS
|132,00
|3.417.450.455
|% -1,05
|
|ASELS
|40,76
|3.128.399.643
|% -0,83
|
|PETKM
|21,06
|2.228.088.120
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,23
|1.867.402.596
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,52
|1.167.486.103
|% -3,83
|
|ODAS
|11,76
|1.688.498.862
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,06
|941.873.869
|% -1,81
|
|PETKM
|21,06
|2.228.088.120
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,23
|1.867.402.596
|% -2,04
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0175
|28,0208
|% 0,14
|
|Euro
|29,6731
|29,6852
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,9034
|34,0735
|% 0,15
|
|Frank
|31,2842
|31,4727
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4473
|7,4846
|% 0,20
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,75
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.014
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.026
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.004
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,81
|20,84
|0,10
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|1,01
|
Seans Raporu
15:23
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15:38DAGI
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15:37
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