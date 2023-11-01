***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2023 09:38
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Hamdi Bektaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212741
BIST
'
14:167.394
En Düşük
|Değişim
|: -1,60%
|| -120,05
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.393
En Yüksek
7.598
14:1628,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3611
En Düşük
28,2395
14:1629,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0646
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8673
14:161.806,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.806,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|ISBTR
|539.000,00
|2.687.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.870,00
|4.860.598
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.991.601
|% 9,98
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.577.185
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.008.613.408
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.641.709
|% -10,00
|
|TURGG
|532,80
|39.229.211
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.274.410
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,50
|4.096.684.420
|% -2,21
|
|TUPRS
|143,20
|3.596.754.636
|% 0,92
|
|MIATK
|723,60
|3.008.613.408
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.958.577.185
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,07
|749.948.786
|% -4,34
|
|GSRAY
|8,38
|885.693.322
|% -4,23
|
|EKGYO
|6,40
|661.072.880
|% -2,44
|
|ODAS
|11,31
|1.037.393.380
|% -4,23
|
|YKBNK
|17,01
|937.224.536
|% -1,33
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3270
|28,3305
|% 0,10
|
|Euro
|29,8741
|29,8887
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,2865
|34,4584
|% 0,05
|
|Frank
|31,0400
|31,2270
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5289
|7,5667
|% 0,12
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.807
|1,57
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.966
|12.037
|40,00
|
|Yarım
|6.002
|6.044
|21,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.022
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,67
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|
Seans Raporu
14:15
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14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, TCELL
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 48 kaybederek (% -1.15 ) 6, 423
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, ISKUR, KSTUR, DGATE, VRGYO, ISBTR, YONGA, DOBUR, EKIZ
-
14:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TETMT, UZERB, EMNIS, VANGD, INTEM, METUR, MIATK, MRSHL, YAPRK, ISMEN
-
14:30
RAYSG, KERVN, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında