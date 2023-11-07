***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2023 16:42
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hayrettin Çaycı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215090
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0603
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.799,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -8,73
|Açılış
|: 1.799,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4972
|28,5037
|% 0,23
|
|Euro
|30,4902
|30,4997
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,9450
|35,1202
|% -0,15
|
|Frank
|31,5288
|31,7188
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5754
|7,6134
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|898,98
|900,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,63
|1.066,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,69
|82,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,98
|1.964,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
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