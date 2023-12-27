***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2023 16:37
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamit Mücellit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229746
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1323
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,3777
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7175
En Düşük
32,1313
18:051.965,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 27,66
|Açılış
|: 1.965,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3853
|29,4048
|% 0,45
|
|Euro
|32,6820
|32,7175
|% 1,17
|
|Sterlin
|37,4570
|37,6448
|% 1,33
|
|Frank
|34,5354
|34,7434
|% 1,57
|
|Riyal
|7,8156
|7,8548
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|988,19
|996,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.167,19
|1.173,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,89
|2.078,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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