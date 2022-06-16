***SARKY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
16.06.2022 09:48
***SARKY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037559
BIST
14:302.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,68
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:3017,3006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:3018,1725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1027
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:301.025,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,32
|Açılış
|: 1.025,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.881.875
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,74
|8.498.253
|% 9,42
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|2.702.842
|% -4,50
|
|DOAS
|76,70
|94.444.385
|% -3,94
|
|BAYRK
|6,00
|4.852.291
|% -3,69
|
|THYAO
|47,84
|2.170.304.982
|% 1,06
|
|EREGL
|28,66
|1.784.906.589
|% -1,85
|
|SISE
|21,62
|1.195.639.906
|% 2,66
|
|SASA
|45,24
|979.531.475
|% -0,44
|
|KOZAL
|190,70
|891.824.905
|% 6,18
|
|PRDGS
|2,78
|446.519.881
|% 0,72
|
|ODAS
|2,94
|353.998.069
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,69
|382.883.536
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,57
|205.388.708
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,92
|260.108.942
|% 0,51
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2739
|17,3006
|% 0,01
|
|Euro
|18,1611
|18,1725
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,1940
|21,3003
|% -0,53
|
|Frank
|17,8888
|17,9966
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5931
|4,6162
|% -0,10
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,21
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.797
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.337
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,40
|