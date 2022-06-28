***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.06.2022 14:37
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır. İş bu bildirim www.kap.org.tr adresinde bulunan esas sözleşmemizin güncelenmesi için yapılmaktadır.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/06/2022 20/06/2022 10602
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039668
BIST
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|ISBIR
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|MAKIM
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|6.742.284
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|RODRG
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|% 9,96
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|ORMA
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|472.823
|% 9,20
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|SAHOL
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|TUPRS
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|ODAS
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|EKGYO
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|344.861.861
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|TSKB
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|AKBNK
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|604.503.257
|% -0,35
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|15:06
|Alış
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|Dolar
|16,6532
|16,6717
|% 0,88
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|Euro
|17,5727
|17,5962
|% 0,40
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|Sterlin
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|20,4267
|% 0,53
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|Frank
|17,3463
|17,4507
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|Riyal
|4,4237
|4,4459
|% 0,74
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|15:06
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|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,21
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|Altın Gr.
|977
|977
|8,44
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|Cumhuriyet
|6.524
|6.622
|29,00
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|Tam
|6.503
|6.602
|10,00
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|Yarım
|3.192
|3.229
|5,00
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|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
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|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
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|Gümüş Gr.
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|11,39
|0,14
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|B. Petrol
|113
|113
|2,30
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