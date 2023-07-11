***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.07.2023 16:42
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte sunulmaktadır. İş bu bildirim www.kap.org.tr adresinde bulunan esas sözleşmemizin güncelenmesi için yapılmaktadır.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/07/2023 10/07/2023 10867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170435
BIST
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17:076.354
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 83,57
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
17:0726,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0215
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
17:0728,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0474
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
17:071.622,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.622,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DESA
|15,07
|68.918.616
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|162.174.819
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|48.193.003
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|46.392.302
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.886.376
|% 9,99
|
|PRZMA
|33,84
|60.852.629
|% -10,00
|
|CANTE
|29,26
|1.178.808.257
|% -9,97
|
|PEGYO
|6,84
|120.774.007
|% -9,88
|
|IHAAS
|24,70
|200.673.354
|% -8,52
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|THYAO
|216,20
|6.432.660.329
|% 0,75
|
|YKBNK
|13,69
|5.950.150.560
|% 5,39
|
|ASTOR
|81,45
|5.491.036.062
|% 0,25
|
|AKBNK
|21,82
|5.047.787.373
|% 6,44
|
|KOZAL
|29,24
|4.943.785.068
|% 2,74
|
|YKBNK
|13,69
|5.950.150.560
|% 5,39
|
|EKGYO
|8,41
|2.988.937.754
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,61
|4.521.943.582
|% 4,43
|
|SKBNK
|3,00
|717.086.988
|% 3,81
|
|ADESE
|1,75
|436.737.112
|% -1,69
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1051
|26,1104
|% 0,08
|
|Euro
|28,6855
|28,6942
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,5728
|33,7412
|% 0,34
|
|Frank
|29,4605
|29,6379
|% 0,35
|
|Riyal
|6,9387
|6,9735
|% 0,05
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,67
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.623
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.466
|10.662
|20,00
|
|Yarım
|5.233
|5.355
|10,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.678
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,46
|0,04
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|0,86
|
Seans Raporu
17:06
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17:21DOHOL
Yüzde 4.97 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 058, 128 adet işlem
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17:20MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 504, 508 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 38 artarak (% 1.75 ) 7, 010
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17:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IZINV, DESA
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17:19GEREL
Yüzde 9.90 oranında artışla 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 942 adet işlem