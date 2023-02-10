***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/02/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCRW METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuİMALAT METAL SANAYİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi300.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil ile birlikteEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar127.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)42,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)42,50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)42,50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,6164İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,6308Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/02/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYokDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 10.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaYakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla , her nevi metal üretimi, pazarlaması ve satışı konularında faaliyet göstermek üzere kurulacak olan 300.000.000 TL sermayeli, "CRW METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı şirketin sermayesine %42,50 oranında 127.500.000 TL ile iştirak edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112814BIST