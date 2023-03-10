***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
10.03.2023 09:46
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/02/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
CRW METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İMALAT METAL SANAYİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
300.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.03.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ünün şirketin tescilinden önce ödenmesine, nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
127.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
42,50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
42,50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
42,50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,6164
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,6308
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/02/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yok
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz 10.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla , her nevi metal üretimi, pazarlaması ve satışı konularında faaliyet göstermek üzere kurulacak olan 300.000.000 TL sermayeli, "CRW METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı şirketin sermayesine %42,50 oranında 127.500.000 TL ile iştirak edilmesine oybirliği ile karar verildiği 10.02.2023 tarihli açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kapsamda "CRW METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"ne olan İştirakimiz 09.03.2023 Tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 09.03.2023 Tarihli ve 10786 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122622
BIST