***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 1.529.834.844 1.480.061.489Satışların Maliyeti5,28 -1.466.450.486 -1.405.765.321TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.384.358 74.296.168BRÜT KAR (ZARAR)63.384.358 74.296.168Genel Yönetim Giderleri29,30 -13.221.397 -13.530.311Pazarlama Giderleri29,30 -8.929.634 -7.058.867Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -841.302 -726.936Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 154.603.064 40.666.945Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -118.158.944 -11.733.430ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.836.145 81.913.569Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 144.133 661.900Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -36.774Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -1.023.523 3.104.595FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)75.919.981 85.680.064Finansman Gelirleri33 51.415.524 17.013.684Finansman Giderleri33 -100.707.193 -57.438.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.628.312 45.255.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -8.010.520 -5.707.396Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.159.823 -9.416.485Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-850.697 3.709.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.617.792 39.548.129DÖNEM KARI (ZARARI)18.617.792 39.548.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.485 18.600Ana Ortaklık Payları18.597.307 39.529.529Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,00093000 0,00198000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.438.132 130.390.762Dönem Karı (Zararı)18.617.792 39.548.129Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.617.792 39.548.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.212.569 16.300.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 8.677.065 7.348.110Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 874.055 -5.463Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 874.055 163.497Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -168.960Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 993.892 997.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 993.892 -2.535.346Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 3.532.505Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 19.539.452 21.161.085Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -1.238.695 -1.959.372Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 20.778.147 23.120.457Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-77.030.882 -9.085.399Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 10.952.199 -6.102.676Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 10.952.199 -6.102.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 1.771.130 -3.104.595Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 8.010.520 5.707.396Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -615.354İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler58.976.607 77.607.771Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)36.774 -96.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -25.215.202 -83.210.332Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -25.222.492 -27.285.703Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 78.771.616 34.659.015Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -4.865.353 21.270.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 34.613.147 119.029.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 2.407.504 59.696Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 -480.117 -1.246.777Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -1.088.900 15.838.161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.630 -1.409.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.381.830 133.456.163Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -8.480.127 -1.374.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.463.571 -1.690.557YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.304.530 -12.901.896Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.094.271 135.145Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -17.398.801 -13.037.041FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.627.853 -107.187.229Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 606.602.100 294.600.652Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -538.434.795 -395.151.250Ödenen Temettüler27 -338.174Ödenen Faiz33 -19.539.452 -6.298.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.761.455 10.301.637Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.331.303 2.025.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.092.758 12.326.760DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 87.618.427 64.545.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 164.711.185 76.872.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 164.811.269 87.708.466Ticari Alacaklar10 883.519.155 859.178.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 2.607.038 1.691.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 880.912.117 857.486.816Diğer Alacaklar11 95.988.693 70.768.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 95.988.693 70.768.411Türev Araçlar14 1.624.894 4.105.362Stoklar13 511.095.759 589.867.375Peşin Ödenmiş Giderler26 35.007.561 30.146.337Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 267.736 895.568Diğer Dönen Varlıklar26 29.737.229 27.227.641ARA TOPLAM1.722.052.296 1.669.897.169TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.722.052.296 1.669.897.169DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 499.991 536.765Diğer Alacaklar11 90.718 88.508İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar90.718 88.508Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 49.797.675 51.568.805Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 97.865.000 97.865.000Maddi Duran Varlıklar18 331.524.138 322.899.319Kullanım Hakkı Varlıkları18 684.866 819.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 8.802.505 9.664.980Peşin Ödenmiş Giderler26 385.871 381.742Ertelenmiş Vergi Varlığı35 6.266.225 8.353.112TOPLAM DURAN VARLIKLAR495.916.989 492.177.976TOPLAM VARLIKLAR2.217.969.285 2.162.075.145KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 524.362.311 655.535.049Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 119.169.245 209.029.681Ticari Borçlar10 335.821.295 301.208.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 335.821.295 301.208.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 7.936.912 5.529.408Diğer Borçlar11 10.249.964 10.730.081İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 10.249.964 10.730.081Türev Araçlar14 8.471.731 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 32.653.052 33.741.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.653.052 33.741.952Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 3.520.929 2.601.812Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 11.434.923 19.667.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.791.970 16.326.551Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.642.953 3.341.176Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 161.780 0ARA TOPLAM1.053.782.142 1.238.043.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.053.782.142 1.238.043.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 493.804.793 281.635.196Uzun Vadeli Karşılıklar24 55.056.056 54.062.164Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.056.056 54.062.164Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.359.300 1.368.485TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER550.220.149 337.065.845TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.604.002.291 1.575.109.703ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 613.405.157 586.422.093Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.332.876 8.278.422Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)69.770.638 61.439.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler88.622.550 88.622.550Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları227.061.235 138.226.791Net Dönem Karı veya Zararı18.597.307 88.834.444Kontrol Gücü Olmayan Paylar561.837 543.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR613.966.994 586.965.442TOPLAM KAYNAKLAR2.217.969.285 2.162.075.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647Transferler27 116.344.685 -25.245.952 -91.098.733Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)620.143 -51.064 3.250.578 39.529.529 43.349.186 21.011 43.370.197Dönem Karı (Zararı)39.529.529 39.529.529 18.600 39.548.129Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)620.143 -51.064 3.250.578 3.819.657 2.411 3.822.068Kar Payları-337.848 -337.848 -326 -338.174Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -5.974.169 -1.917.273 54.272.703 205.207.378 77.629.340 39.529.529 593.568.743 531.927 594.100.670Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Transferler27 88.834.444 -88.834.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)802.061 -747.607 8.331.303 18.597.307Dönem Karı (Zararı)18.597.307 26.983.064 18.488 27.001.552Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)802.061 -747.607 8.331.303 18.597.307 20.485 18.617.792Sermaye Arttırımı8.385.757 -1.997 8.383.760Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.990.260 -2.477.548 69.770.638 88.622.550 227.061.235 18.597.307 613.405.157 561.837 613.966.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 18.617.792 39.548.129DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.957 571.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 1.003.207 778.029Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 -747.607 -51.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 -203.643 -155.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-203.643 -155.662Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.331.803 3.250.765Yabancı Para Çevrim Farkları27 8.331.803 3.250.765DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.383.760 3.822.068TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.001.552 43.370.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18.488 21.011Ana Ortaklık Payları26.983.064 43.349.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850302BIST