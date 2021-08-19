***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 6.054.269.761 2.679.652.075 3.370.028.481 1.149.817.231Satışların Maliyeti5,28 -5.642.718.513 -2.553.898.257 -3.104.609.084 -1.087.447.771TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)411.551.248 125.753.818 265.419.397 62.369.460BRÜT KAR (ZARAR)411.551.248 125.753.818 265.419.397 62.369.460Genel Yönetim Giderleri29,30 -33.581.102 -26.392.936 -18.556.713 -13.171.539Pazarlama Giderleri29,30 -28.980.545 -16.900.249 -15.754.069 -7.970.615Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -1.916.397 -1.822.097 -937.175 -980.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 474.804.140 250.733.470 136.683.886 96.130.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -326.340.588 -189.500.425 -82.120.942 -71.341.481ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)495.536.756 141.871.581 284.734.384 65.035.436Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.947.323 238.433 3.598.703 94.300Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -91.341 -112.704 -4.938 -75.930Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 3.732.083 -4.214.457 1.176.371 -3.190.934FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)504.124.821 137.782.853 289.504.520 61.862.872Finansman Gelirleri33 16.989.347 112.905.533 -9.782.033 61.490.009Finansman Giderleri33 -170.280.971 -200.649.993 -58.725.784 -99.942.800SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)350.833.197 50.038.393 220.996.703 23.410.081Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -78.044.340 -11.901.316 -56.121.679 -3.890.796Dönem Vergi (Gideri) Geliri-86.008.330 -11.489.739 -60.809.128 -4.329.916Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.963.990 -411.577 4.687.449 439.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)272.788.857 38.137.077 164.875.024 19.519.285DÖNEM KARI (ZARARI)272.788.857 38.137.077 164.875.024 19.519.285Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar45.748 46.119 -35.674 25.634Ana Ortaklık Payları272.743.109 38.090.958 164.910.698 19.493.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,00909000 0,00127000 0,00550000 0,00065000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-447.860.886 128.367.755Dönem Karı (Zararı)272.788.857 38.137.077Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)272.788.857 38.137.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.733.669 18.839.298Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 16.491.495 14.940.855Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 11.499.358 -957.131Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.499.358 -957.131Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 3.469.364 5.462.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 4.340.895 5.462.040Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -871.531Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 44.259.467 29.122.157Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -6.512.816 -4.669.642Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 50.772.283 33.791.799Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-33.566.891 -45.822.451Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 10.197.328 -933.834Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 10.197.328 -933.834Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -3.660.792 5.176.995Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 78.044.340 11.901.316Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -50.649İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-795.521.261 87.326.609Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)27.462 -75.080Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -577.280.871 67.321.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -35.722.231 -63.853.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -298.576.763 52.556.934Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -41.376.789 980.761Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 157.702.664 -6.126.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 4.220.838 17.559.476Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 -18.013.968 19.099.718Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 13.580.252 386.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-81.855 -522.908Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-395.998.735 144.302.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.823.162 -7.301.474Vergi İadeleri (Ödemeleri)-50.038.989 -8.633.755YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.684.945 -2.886.073Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 530.088 1.207.528Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -27.215.033 -4.093.601FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI423.310.068 19.364.733Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.404.705.346 1.030.526.560Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -851.943.097 -960.071.203Ödenen Temettüler27 -84.346.071 -21.968.467Ödenen Faiz33 -50.772.283 -29.122.157Alınan Faiz5.666.173YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.235.763 144.846.415Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.389.728 13.245.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.846.035 158.092.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 194.851.144 87.618.426DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 173.005.109 245.710.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 173.851.752 194.982.885Ticari Alacaklar10 1.835.405.211 1.269.623.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 4.495.066 2.997.739İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.830.910.145 1.266.625.959Diğer Alacaklar11 127.337.980 81.806.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 127.337.980 81.806.071Türev Araçlar14 3.934.597 14.131.925Stoklar13 1.167.529.103 868.952.340Peşin Ödenmiş Giderler26 73.119.183 31.754.108Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 158.225 194.575Diğer Dönen Varlıklar26 4.345.927 14.129.101ARA TOPLAM3.385.681.978 2.475.574.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.385.681.978 2.475.574.703DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 730.264 757.726Diğer Alacaklar11 191.407 181.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 191.407 181.561Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 62.218.344 58.557.552Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 105.073.000 105.073.000Maddi Duran Varlıklar18 400.292.400 355.296.786Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.520.888 1.763.014Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.250.403 7.243.550Peşin Ödenmiş Giderler26 416.170 404.456Ertelenmiş Vergi Varlığı35 16.421.548 5.789.155TOPLAM DURAN VARLIKLAR593.114.424 535.066.800TOPLAM VARLIKLAR3.978.796.402 3.010.641.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 858.514.829 756.043.827Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 599.176.439 303.670.123Ticari Borçlar10 671.879.927 514.177.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 671.879.927 514.177.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 17.561.527 13.340.689Diğer Borçlar11 12.554.109 30.568.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 12.554.109 30.568.077Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 46.474.774 32.894.522İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)46.474.774 32.894.522Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 60.716.915 24.747.574Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 23.597.799 24.244.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.776.496 13.551.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.821.303 10.692.834ARA TOPLAM2.290.476.319 1.699.686.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.290.476.319 1.699.686.498UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 566.004.721 411.219.789Uzun Vadeli Karşılıklar24 67.619.041 59.943.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar67.619.041 59.943.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.323.555 1.333.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER634.947.317 472.496.953TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.925.423.636 2.172.183.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 1.052.644.922 837.777.297Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.303.711 9.222.852Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)114.905.683 85.515.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler112.525.168 94.309.591Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları245.146.700 99.732.944Net Dönem Karı veya Zararı272.743.109 247.975.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar727.844 680.755TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.053.372.766 838.458.052TOPLAM KAYNAKLAR3.978.796.402 3.010.641.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Düzeltmelerden Sonraki Tutar200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442Transferler27 100.000.000 5.469.330 -16.634.886 -88.834.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-607.282 -962.538 13.245.853 38.090.958 49.766.991 43.125 49.810.116Dönem Karı (Zararı)38.090.958 38.090.958 46.119 38.137.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-607.282 -962.538 13.245.853 11.676.033 -2.994 11.673.039Kar Payları-21.968.221 -21.968.221 -21.968.221Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -14.399.603 -2.692.479 74.685.188 94.091.880 99.623.684 38.090.958 614.220.863 586.474 614.807.337Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955