***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sun -359.553.581 -244.219.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)555.421.372 210.802.372Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 4.069.557 1.348.620Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -86.403Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 6.506.696 2.555.712FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)565.997.625 214.620.301Finansman Gelirleri33 116.931.016 26.771.380Finansman Giderleri33 -214.721.749 -111.555.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)468.206.892 129.836.494Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -97.841.623 -21.922.661Dönem Vergi (Gideri) Geliri-85.241.862 -25.199.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.599.761 3.276.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)370.365.269 107.913.833DÖNEM KARI (ZARARI)370.365.269 107.913.833Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar270.045 81.422Ana Ortaklık Payları370.095.224 107.832.411Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,01234000 0,00359000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-176.525.763 -270.616.430Dönem Karı (Zararı)370.365.269 107.913.833Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)370.365.269 107.913.833Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.532.818 25.683.317Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 13.839.325 9.447.127Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 8.776.311 6.669.865Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.776.311 6.669.865Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 3.923.158 -1.240.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 -2.041.026 -1.041.149Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 5.964.184 -199.497Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 32.108.608 16.146.312Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -13.736.090 -3.569.303Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 45.844.698 19.715.615Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-32.543.228 -22.422.569Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -28.906.283 -2.359.206Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -28.906.283 -2.359.206Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -6.506.696 -2.480.227Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 97.841.623 21.922.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-539.990.250 -378.733.970Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-116.842 22.524Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -787.255.962 -388.066.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -72.306.360 -24.376.148Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -222.575.881 -17.824.878Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -81.975.947 -105.845.535Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 615.928.016 164.905.352Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 18.872.487 5.324.680Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 13.192.223 -20.318.863Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 2.069.985 7.715.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.821.969 -269.329Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-81.092.163 -245.136.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -778.463 -558.526Vergi İadeleri (Ödemeleri)-94.655.137 -24.921.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.140.087 -20.904.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 451.865 263.287Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -20.591.952 -21.168.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI237.297.696 246.796.668Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.101.224.274 406.646.183Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -831.817.970 -143.703.203Ödenen Faiz33 -45.844.698 -19.715.615Alınan Faiz13.736.090 3.569.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.631.846 -44.724.728Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi34.013.882 19.981.834NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.645.728 -24.742.894DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 356.722.978 194.851.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 431.368.706 170.108.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 432.359.207 356.878.211Ticari Alacaklar10 3.476.351.736 2.697.872.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 10.112.560 7.045.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.466.239.176 2.690.826.172Diğer Alacaklar11 188.705.531 116.922.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 188.705.531 116.922.844Türev Araçlar14 34.568.028 5.661.745Stoklar13 1.904.346.561 1.681.770.680Peşin Ödenmiş Giderler26 195.703.054 113.734.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 607.849 788.917Diğer Dönen Varlıklar26 23.575.188 3.391.180ARA TOPLAM6.256.217.154 4.977.019.714TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.256.217.154 4.977.019.714DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.280.218 1.163.376Diğer Alacaklar11 1.214.448 690.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.214.448 690.775Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 74.130.485 68.393.675Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 154.085.000 154.085.000Maddi Duran Varlıklar18 561.806.099 522.718.324Kullanım Hakkı Varlıkları18 784.920 871.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.326.685 5.483.485Peşin Ödenmiş Giderler26 2.624.658 2.617.713Ertelenmiş Vergi Varlığı35 6.833.624 7.800.892TOPLAM DURAN VARLIKLAR808.086.137 763.825.145TOPLAM VARLIKLAR7.064.303.291 5.740.844.859KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.588.703.946 1.492.199.530Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 394.030.293 461.392.730Ticari Borçlar10 1.749.745.728 1.133.817.712İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 1.749.745.728 1.133.817.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 39.276.911 20.404.424Diğer Borçlar11 32.638.392 19.446.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 32.638.392 19.446.169Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 189.979.658 187.909.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)189.979.658 187.909.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 85.049.972 94.847.027Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 38.714.461 37.295.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26.825.722 31.371.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.888.739 5.924.555ARA TOPLAM4.118.139.361 3.447.313.010TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.118.139.361 3.447.313.010UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.003.003.193 762.738.868Uzun Vadeli Karşılıklar24 83.802.685 81.298.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar83.802.685 81.298.243Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 13.727.551 8.264.981TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.100.533.429 852.302.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.218.672.790 4.299.615.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 1.844.309.447 1.440.179.698Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-100.040 -120.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)262.399.189 228.385.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler112.525.168 112.525.168Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları798.369.355 245.146.700Net Dönem Karı veya Zararı370.095.224 553.222.655Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.321.054 1.050.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.845.630.501 1.441.229.757TOPLAM KAYNAKLAR7.064.303.291 5.740.844.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Transferler27 247.975.404 -247.975.404Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.052 -75.485 19.981.834 107.832.411 127.802.812 81.005 127.883.817Dönem Karı (Zararı)107.832.411 107.832.411 81.422 107.913.833Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.052 -75.485 19.981.834 19.970.401 -417 19.969.984Dönem Sonu Bakiyeler-12.783.839 -1.805.426 105.497.789 94.309.591 347.708.348 107.832.411 965.580.109 761.760 966.341.869Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757Transferler553.222.655 -553.222.655Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)790.529 -769.886 34.013.882 370.095.224 404.129.749 270.995 404.400.744Dönem Karı (Zararı)370.095.224 370.095.224 270.045 370.365.269Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)790.529 -769.886 34.013.882 34.034.525 950 34.035.475Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -20.832.195 -3.068.529 262.399.189 112.525.168 798.369.355 370.095.224 1.844.309.447 1.321.054 1.845.630.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27 370.365.269 107.913.833DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.171 -12.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 982.884 85.864Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 -769.886 -75.485Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 -192.827 -22.986Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-192.827 -22.986Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar34.015.304 19.982.591Yabancı Para Çevrim Farkları27 34.015.304 19.982.591DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.035.475 19.969.984TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)404.400.744 127.883.817Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar270.995 81.005Ana Ortaklık Payları404.129.749 127.802.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028624BIST