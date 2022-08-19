***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:58
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5,28 13.440.564.340 6.054.269.761 6.882.499.010 3.370.028.481
Satışların Maliyeti
5,28 -12.436.948.920 -5.642.718.513 -6.394.592.144 -3.104.609.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.003.615.420 411.551.248 487.906.866 265.419.397
BRÜT KAR (ZARAR)
1.003.615.420 411.551.248 487.906.866 265.419.397
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -58.780.347 -33.581.102 -33.144.007 -18.556.713
Pazarlama Giderleri
29,30 -60.373.907 -28.980.545 -30.099.303 -15.754.069
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -4.008.012 -1.916.397 -1.797.153 -937.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.211.968.363 474.804.140 754.580.161 136.683.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.038.522.026 -326.340.588 -678.968.445 -82.120.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.053.899.491 495.536.756 498.478.119 284.734.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 12.846.912 4.947.323 8.777.355 3.598.703
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -33.118 -91.341 -33.118 -4.938
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 9.584.348 3.732.083 3.077.652 1.176.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.076.297.633 504.124.821 510.300.008 289.504.520
Finansman Gelirleri
33 234.232.871 16.989.347 117.301.855 -9.782.033
Finansman Giderleri
33 -492.367.302 -170.280.971 -277.645.553 -58.725.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
818.163.202 350.833.197 349.956.310 220.996.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -179.173.743 -78.044.340 -81.332.120 -56.121.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-166.774.771 -86.008.330 -81.532.909 -60.809.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.398.972 7.963.990 200.789 4.687.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
638.989.459 272.788.857 268.624.190 164.875.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
638.989.459 272.788.857 268.624.190 164.875.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
268.011 45.748 -2.034 -35.674
Ana Ortaklık Payları
638.721.448 272.743.109 268.626.224 164.910.698
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 36 0,01597000 0,00909000 0,00672000 0,00550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.709.368 -447.860.886
Dönem Karı (Zararı)
638.989.459 272.788.857
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
638.989.459 272.788.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
243.606.000 126.733.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 22.842.612 16.491.495
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 17.994.490 11.499.358
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.994.490 11.499.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 25.370.295 3.469.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 21.680.261 4.340.895
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.690.034 -871.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 73.879.936 44.259.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -19.059.183 -6.512.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 92.939.119 50.772.283
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-75.097.111 -33.566.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 7.421.231 10.197.328
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.421.231 10.197.328
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -7.979.196 -3.660.792
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 179.173.743 78.044.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-941.231.589 -795.521.261
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-247.094 27.462
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.040.310.815 -577.280.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -122.787.253 -35.722.231
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -51.238.591 -298.576.763
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -72.274.702 -41.376.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 308.263.422 157.702.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 16.190.599 4.220.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 26.075.430 -18.013.968
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 32.425.788 13.580.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.328.373 -81.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.636.130 -395.998.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.417.377 -1.823.162
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-176.655.861 -50.038.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.477.188 -26.684.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 36.803 530.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -27.513.991 -27.215.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.168.087 423.310.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.852.268.318 1.404.705.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.340.899.824 -851.943.097
Ödenen Temettüler
27 -112.320.471 -84.346.071
Ödenen Faiz
33 -92.939.119 -50.772.283
Alınan Faiz
19.059.183 5.666.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.981.531 -51.235.763
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.880.910 29.389.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.862.441 -21.846.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 356.722.978 194.851.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 504.585.419 173.005.109
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 507.228.023 356.878.211
Ticari Alacaklar
10 3.720.188.410 2.697.872.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 10.993.566 7.045.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.709.194.844 2.690.826.172
Diğer Alacaklar
11 237.985.783 116.922.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 237.985.783 116.922.844
Türev Araçlar
14 5.661.745
Stoklar
13 1.733.009.271 1.681.770.680
Peşin Ödenmiş Giderler
26 183.809.532 113.734.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 2.165.599 788.917
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.735.629 3.391.180
ARA TOPLAM
6.390.122.247 4.977.019.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.390.122.247 4.977.019.714
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.410.470 1.163.376
Diğer Alacaklar
11 2.415.089 690.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.415.089 690.775
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 76.372.871 68.393.675
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 154.085.000 154.085.000
Maddi Duran Varlıklar
18 602.912.508 522.718.324
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 697.935 871.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.194.958 5.483.485
Peşin Ödenmiş Giderler
26 4.816.935 2.617.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.042.013 7.800.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
855.947.779 763.825.145
TOPLAM VARLIKLAR
7.246.070.026 5.740.844.859
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.931.292.995 1.492.199.530
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 526.784.159 461.392.730
Ticari Borçlar
10 1.442.081.134 1.133.817.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 1.442.081.134 1.133.817.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 36.595.023 20.404.424
Diğer Borçlar
11 45.521.599 19.446.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 45.521.599 19.446.169
Türev Araçlar
14 1.759.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 220.335.461 187.909.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
220.335.461 187.909.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 81.808.834 94.847.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 39.528.203 37.295.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29.913.614 31.371.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.614.589 5.924.555
ARA TOPLAM
4.325.706.894 3.447.313.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.325.706.894 3.447.313.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 769.622.468 762.738.868
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 103.018.703 81.298.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
103.018.703 81.298.243
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 6.088.496 8.264.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.729.667 852.302.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.204.436.561 4.299.615.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 2.040.327.490 1.440.179.698
Ödenmiş Sermaye
400.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.254.778 -120.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
315.266.217 228.385.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
157.644.779 112.525.168
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
540.929.273 245.146.700
Net Dönem Karı veya Zararı
638.721.448 553.222.655
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.305.975 1.050.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.041.633.465 1.441.229.757
TOPLAM KAYNAKLAR
7.246.070.026 5.740.844.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Transferler
27 18.215.577 229.759.827 -247.975.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.847.850 -71.291 29.389.728 272.743.109 299.213.696 47.089 299.260.785
Dönem Karı (Zararı)
272.743.109 272.743.109 45.748 272.788.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.847.850 -71.291 29.389.728 26.470.587 1.341 26.471.928
Kar Payları
-84.346.071 -84.346.071 -84.346.071
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -15.695.741 -1.801.232 114.905.683 112.525.168 245.146.700 272.743.109 1.052.644.922 727.844 1.053.372.766
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757
Transferler
27 45.119.611 508.103.044 -553.222.655
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.528.943 -1.605.152 86.880.910 638.721.448 712.468.263 255.916 712.724.179
Dönem Karı (Zararı)
638.721.448 638.721.448 268.011 638.989.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.528.943 -1.605.152 86.880.910 73.746.815 -12.095 73.734.720
Sermaye Arttırımı
100.000.000 -100.000.000
Kar Payları
-112.320.471 -112.320.471 -112.320.471
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 1.020.551 23.800.684 -33.151.667 -3.903.795 315.266.217 157.644.779 540.929.273 638.721.448 2.040.327.490 1.305.975 2.041.633.465
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
638.989.459 272.788.857 268.624.190 164.875.024
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.149.130 -2.919.070 -13.169.301 -2.906.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -14.332.228 -3.548.672 -15.315.112 -3.634.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -1.605.152 -71.291 -835.266 4.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 2.788.250 700.893 2.981.077 723.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.788.250 700.893 2.981.077 723.879
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
86.883.850 29.390.998 52.868.546 9.408.407
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 86.883.850 29.390.998 52.868.546 9.408.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.734.720 26.471.928 39.699.245 6.501.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
712.724.179 299.260.785 308.323.435 171.376.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
255.916 47.089 -15.079 -33.916
Ana Ortaklık Payları
712.468.263 299.213.696 308.338.514 171.410.884
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057288
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