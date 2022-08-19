***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 13.440.564.340 6.054.269.761 6.882.499.010 3.370.028.481Satışların Maliyeti5,28 -12.436.948.920 -5.642.718.513 -6.394.592.144 -3.104.609.084TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.003.615.420 411.551.248 487.906.866 265.419.397BRÜT KAR (ZARAR)1.003.615.420 411.551.248 487.906.866 265.419.397Genel Yönetim Giderleri29,30 -58.780.347 -33.581.102 -33.144.007 -18.556.713Pazarlama Giderleri29,30 -60.373.907 -28.980.545 -30.099.303 -15.754.069Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -4.008.012 -1.916.397 -1.797.153 -937.175Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.211.968.363 474.804.140 754.580.161 136.683.886Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.038.522.026 -326.340.588 -678.968.445 -82.120.942ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.053.899.491 495.536.756 498.478.119 284.734.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 12.846.912 4.947.323 8.777.355 3.598.703Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -33.118 -91.341 -33.118 -4.938Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 9.584.348 3.732.083 3.077.652 1.176.371FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.076.297.633 504.124.821 510.300.008 289.504.520Finansman Gelirleri33 234.232.871 16.989.347 117.301.855 -9.782.033Finansman Giderleri33 -492.367.302 -170.280.971 -277.645.553 -58.725.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)818.163.202 350.833.197 349.956.310 220.996.703Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -179.173.743 -78.044.340 -81.332.120 -56.121.679Dönem Vergi (Gideri) Geliri-166.774.771 -86.008.330 -81.532.909 -60.809.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.398.972 7.963.990 200.789 4.687.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)638.989.459 272.788.857 268.624.190 164.875.024DÖNEM KARI (ZARARI)638.989.459 272.788.857 268.624.190 164.875.024Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar268.011 45.748 -2.034 -35.674Ana Ortaklık Payları638.721.448 272.743.109 268.626.224 164.910.698Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,01597000 0,00909000 0,00672000 0,00550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-236.709.368 -447.860.886Dönem Karı (Zararı)638.989.459 272.788.857Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)638.989.459 272.788.857Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler243.606.000 126.733.669Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 22.842.612 16.491.495Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,31 17.994.490 11.499.358Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 17.994.490 11.499.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 25.370.295 3.469.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,24 21.680.261 4.340.895Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 3.690.034 -871.531Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 73.879.936 44.259.467Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -19.059.183 -6.512.816Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 92.939.119 50.772.283Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-75.097.111 -33.566.891Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 7.421.231 10.197.328Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 7.421.231 10.197.328Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -7.979.196 -3.660.792Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 179.173.743 78.044.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-941.231.589 -795.521.261Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-247.094 27.462Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.040.310.815 -577.280.871Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -122.787.253 -35.722.231Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -51.238.591 -298.576.763Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -72.274.702 -41.376.789Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 308.263.422 157.702.664Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 16.190.599 4.220.838Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20,22 26.075.430 -18.013.968Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 32.425.788 13.580.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.328.373 -81.855Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-58.636.130 -395.998.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.417.377 -1.823.162Vergi İadeleri (Ödemeleri)-176.655.861 -50.038.989YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.477.188 -26.684.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 36.803 530.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -27.513.991 -27.215.033FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI325.168.087 423.310.068Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 2.852.268.318 1.404.705.346Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.340.899.824 -851.943.097Ödenen Temettüler27 -112.320.471 -84.346.071Ödenen Faiz33 -92.939.119 -50.772.283Alınan Faiz19.059.183 5.666.173YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.981.531 -51.235.763Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi86.880.910 29.389.728NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)147.862.441 -21.846.035DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 356.722.978 194.851.144DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 504.585.419 173.005.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 507.228.023 356.878.211Ticari Alacaklar10 3.720.188.410 2.697.872.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 10.993.566 7.045.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.709.194.844 2.690.826.172Diğer Alacaklar11 237.985.783 116.922.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 237.985.783 116.922.844Türev Araçlar14 5.661.745Stoklar13 1.733.009.271 1.681.770.680Peşin Ödenmiş Giderler26 183.809.532 113.734.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 2.165.599 788.917Diğer Dönen Varlıklar26 5.735.629 3.391.180ARA TOPLAM6.390.122.247 4.977.019.714TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.390.122.247 4.977.019.714DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.410.470 1.163.376Diğer Alacaklar11 2.415.089 690.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.415.089 690.775Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 76.372.871 68.393.675Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 154.085.000 154.085.000Maddi Duran Varlıklar18 602.912.508 522.718.324Kullanım Hakkı Varlıkları18 697.935 871.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.194.958 5.483.485Peşin Ödenmiş Giderler26 4.816.935 2.617.713Ertelenmiş Vergi Varlığı35 8.042.013 7.800.892TOPLAM DURAN VARLIKLAR855.947.779 763.825.145TOPLAM VARLIKLAR7.246.070.026 5.740.844.859KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.931.292.995 1.492.199.530Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 526.784.159 461.392.730Ticari Borçlar10 1.442.081.134 1.133.817.712İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10,38 1.442.081.134 1.133.817.712Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 36.595.023 20.404.424Diğer Borçlar11 45.521.599 19.446.169İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 45.521.599 19.446.169Türev Araçlar14 1.759.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 220.335.461 187.909.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)220.335.461 187.909.673Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 81.808.834 94.847.027Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 39.528.203 37.295.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar29.913.614 31.371.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.614.589 5.924.555ARA TOPLAM4.325.706.894 3.447.313.010TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.325.706.894 3.447.313.010UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 769.622.468 762.738.868Uzun Vadeli Karşılıklar24 103.018.703 81.298.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar103.018.703 81.298.243Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 6.088.496 8.264.981TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER878.729.667 852.302.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.204.436.561 4.299.615.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 2.040.327.490 1.440.179.698Ödenmiş Sermaye400.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.020.551 1.020.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.254.778 -120.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)315.266.217 228.385.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler157.644.779 112.525.168Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları540.929.273 245.146.700Net Dönem Karı veya Zararı638.721.448 553.222.655Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.305.975 1.050.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.041.633.465 1.441.229.757TOPLAM KAYNAKLAR7.246.070.026 5.740.844.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052Transferler27 18.215.577 229.759.827 -247.975.404Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.847.850 -71.291 29.389.728 272.743.109 299.213.696 47.089 299.260.785Dönem Karı (Zararı)272.743.109 272.743.109 45.748 272.788.857Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.847.850 -71.291 29.389.728 26.470.587 1.341 26.471.928Kar Payları-84.346.071 -84.346.071 -84.346.071Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -15.695.741 -1.801.232 114.905.683 112.525.168 245.146.700 272.743.109 1.052.644.922 727.844 1.053.372.766Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 1.020.551 23.800.684 -21.622.724 -2.298.643 228.385.307 112.525.168 245.146.700 553.222.655 1.440.179.698 1.050.059 1.441.229.757Transferler27 45.119.611 508.103.044 -553.222.655Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.528.943 -1.605.152 86.880.910 638.721.448 712.468.263 255.916 712.724.179Dönem Karı (Zararı)638.721.448 638.721.448 268.011 638.989.459Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.528.943 -1.605.152 86.880.910 73.746.815 -12.095 73.734.720Sermaye Arttırımı100.000.000 -100.000.000Kar Payları-112.320.471 -112.320.471 -112.320.471Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 1.020.551 23.800.684 -33.151.667 -3.903.795 315.266.217 157.644.779 540.929.273 638.721.448 2.040.327.490 1.305.975 2.041.633.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)638.989.459 272.788.857 268.624.190 164.875.024DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.149.130 -2.919.070 -13.169.301 -2.906.463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -14.332.228 -3.548.672 -15.315.112 -3.634.536Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 -1.605.152 -71.291 -835.266 4.194Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 2.788.250 700.893 2.981.077 723.879Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.788.250 700.893 2.981.077 723.879Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar86.883.850 29.390.998 52.868.546 9.408.407Yabancı Para Çevrim Farkları27 86.883.850 29.390.998 52.868.546 9.408.407DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.734.720 26.471.928 39.699.245 6.501.944TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)712.724.179 299.260.785 308.323.435 171.376.968Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar255.916 47.089 -15.079 -33.916Ana Ortaklık Payları712.468.263 299.213.696 308.338.514 171.410.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057288BIST