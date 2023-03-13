***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.03.2023Genel Kurul Tarihi 07.04.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2023Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DARICAAdres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2022 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 07.04.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 07.04.2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 GeneralAssemblyMeeting_dated_07 04 2023_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 GeneralAssemblyMeeting_dated_07 04 2023_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 GeneralAssemblyMeeting_dated_07 04 2023_Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 GeneralAssemblyMeeting_dated_07.04.2023_Call_to_Meeting_rev.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123943BIST