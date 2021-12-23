***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.12.2021 14:13
ir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Gebze/Kocaeli adresindeki ana fabrika sahamızda yer alan, ancak üretim tesislerimize uzak noktada bulunan Mekanik Atölye Bakım Şefliği binamızın müştemilatında dün gece saat 21:00 sularında küçük çaplı, bina alanı ile sınırlı bir yangın meydana gelmiş ve itfaiyenin kısa müdahalesi sonrası söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmemiş olup,mali tablolarımızı etkileyebilecek maddi zarar da oluşmamıştır. Faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yoktur. Üretimimiz kesintiye uğramadan devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985662
BIST
18:051.805
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|% 10,00
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|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
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|TETMT
|379,20
|13.519.894
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|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
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|GLCVY
|12,26
|31.502.229
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|GSDHO
|2,70
|256.291.225
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|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
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|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
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|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
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|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
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|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
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|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
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|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
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|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
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|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2417
|11,2434
|% -7,76
|
|Euro
|12,7435
|12,8166
|% -7,40
|
|Sterlin
|15,1221
|15,1979
|% -6,96
|
|Frank
|12,2572
|12,3311
|% -7,27
|
|Riyal
|3,0051
|3,0202
|% -7,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,57
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-52,59
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,32
|-0,64
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|B. Petrol
|75,99
|75,99
|0,71
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Seans Raporu
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17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem