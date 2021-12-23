***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









ir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Gebze/Kocaeli adresindeki ana fabrika sahamızda yer alan, ancak üretim tesislerimize uzak noktada bulunan Mekanik Atölye Bakım Şefliği binamızın müştemilatında dün gece saat 21:00 sularında küçük çaplı, bina alanı ile sınırlı bir yangın meydana gelmiş ve itfaiyenin kısa müdahalesi sonrası söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmemiş olup,mali tablolarımızı etkileyebilecek maddi zarar da oluşmamıştır. Faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yoktur. Üretimimiz kesintiye uğramadan devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985662BIST