***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
18.01.2023 11:09
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.12.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 TL (Bir MilyarTürk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 12.01.2023 tarih ve 2/37 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102903
BIST
11:065.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 77,17
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.396
En Düşük
5.337
11:0618,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:0620,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1270
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:061.154,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.154,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,98
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ONCSM
|49,76
|1.190.309
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.490.030
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.913.291
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|23.650.289
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|MRGYO
|5,25
|2.945.918
|% -2,78
|
|KONTR
|163,20
|71.486.925
|% -1,98
|
|ATSYH
|109,00
|413.437
|% -1,80
|
|THYAO
|149,00
|2.879.797.806
|% 1,09
|
|ASELS
|61,75
|2.076.724.950
|% 4,84
|
|EREGL
|41,22
|1.852.826.768
|% 0,78
|
|KOZAL
|578,70
|1.646.040.245
|% 4,05
|
|KRDMD
|19,56
|1.244.912.587
|% -0,20
|
|EKGYO
|8,62
|962.653.864
|% 0,35
|
|ODAS
|9,20
|632.763.763
|% 4,07
|
|PETKM
|18,75
|1.226.873.164
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,96
|641.460.377
|% 1,74
|
|KRDMD
|19,56
|1.244.912.587
|% -0,20
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7908
|18,7968
|% 0,16
|
|Euro
|20,3828
|20,3957
|% 0,67
|
|Sterlin
|23,0767
|23,1924
|% 0,41
|
|Frank
|20,3757
|20,4984
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,10
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|2,01
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.842
|7.902
|18,00
|
|Yarım
|3.821
|3.867
|9,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.933
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,60
|0,16
|
|B. Petrol
|86,79
|86,79
|0,87
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:18XU100
Endeks 5, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 29, 812.00 milyon TL de
-
11:18TEKTU
Yüzde 7.96 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 085, 926 adet işlem
-
11:17CMENT
Yüzde 6.06 oranında artışla 70.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 790 adet işlem
-
11:15YGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 869 adet işlem
-
11:14EUREN
Yüzde 4.32 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 639, 916 adet işlem