***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.12.2023Ek Açıklamalar01.12.2023 tarihinde Kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 31.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 2 yıllık dönem içerisinde, çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.500.000.000 (İki Milyar Beşyüz Milyon) Türk Lirası tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru da bulunulmuştur. Kamuoyuna Saygı ile duyurulur. "İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224087BIST