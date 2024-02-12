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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.02.2024 15:38
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025

Ek Açıklamalar
08.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beşyüz MilyonTürk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 08.02.2024 tarih ve 9/175 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır. "İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 3 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ EKİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248845


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