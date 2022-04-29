***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.04.2022 15:15
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirilmesi sonucunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr) seviyesinden AA- (tr) / (Stabil Görünüm) seviyesine revize edilmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Kurum Kredi Notları ise Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı olan "BB+ / (Stabil Görünüm)" olarak eşleştirilmiştir.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."/"This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025522
BIST
16:382.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,77
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:3814,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0710
|Açılış
|: 14,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8639
En Düşük
14,7579
16:3815,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0799
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:38909,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,31
|Açılış
|: 909,80
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ARENA
|14,30
|23.053.312
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.489.833
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.581.377
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.773.789
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.158.117
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,86
|30.610.030
|% -8,77
|
|TKFEN
|19,67
|560.710.325
|% -6,24
|
|THYAO
|40,58
|3.070.781.082
|% 0,20
|
|GARAN
|14,97
|1.266.290.722
|% -0,07
|
|SISE
|17,99
|1.187.455.257
|% 1,58
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|TUPRS
|236,10
|946.009.925
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,61
|798.266.842
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|449.136.322
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|208.150.152
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,83
|674.626.301
|% -1,63
|
|AKBNK
|8,83
|1.053.818.229
|% -1,56
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8547
|14,8585
|% 0,47
|
|Euro
|15,6356
|15,6479
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5835
|18,6767
|% 1,20
|
|Frank
|15,2299
|15,3216
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9484
|3,9682
|% 0,49
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|10,99
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,76
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.049
|6.200
|97,52
|
|Yarım
|2.924
|2.999
|47,18
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|23,59
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:50DITAS
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 105 adet işlem
-
16:49ACSEL
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 45.26 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 603 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, SISE
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 95 kaybederek (% -0.69 ) 2, 166
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, CRDFA, KNFRT, CEMTS, ARENA, UFUK, YUNSA