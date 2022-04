***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi: 30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Açıklamalar:
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirilmesi sonucunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr) seviyesinden AA- (tr) / (Stabil Görünüm) seviyesine revize edilmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Kurum Kredi Notları ise Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı olan "BB+ / (Stabil Görünüm)" olarak eşleştirilmiştir.

"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."/"This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail."