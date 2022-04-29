Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

29.04.2022 15:15
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirilmesi sonucunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr) seviyesinden  AA- (tr) / (Stabil Görünüm) seviyesine revize edilmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Kurum Kredi Notları ise Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı olan "BB+ / (Stabil Görünüm)" olarak eşleştirilmiştir.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."/"This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025522


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:382.425
Değişim :  -0,16% |  -3,77
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARENA 14,30 23.053.312 % 10,00  
CEMTS 25,96 36.489.833 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.055.697 % 9,96  
UFUK 31,38 3.455.501 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.581.377 % 9,83  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Dolar 14,8547 14,8585 % 0,47  
Euro 15,6356 15,6479 % 0,58  
Sterlin 18,5835 18,6767 % 1,20  
Frank 15,2299 15,3216 % 0,53  
Riyal 3,9484 3,9682 % 0,49  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 10,99  
Altın Gr. 911 911 10,76  
Cumhuriyet 6.077 6.169 97,00  
Tam 6.049 6.200 97,52  
Yarım 2.924 2.999 47,18  
Çeyrek 1.466 1.499 23,59  
Gümüş.Ons 23,09 23,12 -0,05  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 -0,00  
B. Petrol 109 109 1,46  
Seans Raporu 16:36
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru