***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirilmesi sonucunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA- (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Kurum Kredi Notları ise Türkiye Cumhuriyeti Ülke notu ile Paralel olarak "BB / (Negatif Görünüm)" olarak eşleştirilmiştir."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142889BIST