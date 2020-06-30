***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 10:02
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımına ilişkin olarak alınan kararı uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın, Yönetim Kurulu Başkanvekilliği'ne Sayın Hamit MÜCELLİT'in seçilmelerine, karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853407
BIST
10:49116.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 916,32
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
10:496,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8569
En Düşük
6,8372
10:497,6978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0097
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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7,7159
En Düşük
7,6807
10:49390,67
En Yüksek
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|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 390,67
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.332.139
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.302.304
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.751.617
|% 9,87
|
|VKFYO
|3,29
|9.423.931
|% 9,67
|
|MRGYO
|1,82
|45.121.564
|% 9,64
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|DAGI
|5,66
|1.504.595
|% -5,98
|
|TSPOR
|7,22
|121.242.161
|% -4,87
|
|ULAS
|6,19
|1.772.694
|% -3,58
|
|GARAN
|8,57
|326.247.285
|% 0,47
|
|ASELS
|32,52
|194.200.351
|% 1,43
|
|AKBNK
|6,13
|170.907.641
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,12
|170.667.633
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|147.709.045
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|147.709.045
|% 1,56
|
|ADESE
|1,96
|132.405.404
|% 7,10
|
|ODAS
|2,46
|135.230.181
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,12
|170.667.633
|% 0,00
|
|TSKB
|1,31
|60.709.333
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3869
|8,4290
|% -0,23
|
|Frank
|7,1670
|7,2102
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,19
|
|Altın Gr.
|390
|391
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|-2,10
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,20
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,21
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