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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2020 10:02
GÜNCEL HABERLER



***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri doğrultusunda alınan kararı uyarınca 
 
Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapmak üzere 
 
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun (Başkan) ,
 
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin, 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmak üzere 
 
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın (Başkan) ve 
 
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgay ŞOHOĞLU'nun,
 
Yönetim Kurulu  üyesi Sayın Fatma Burcu CESUR'un, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir MENETLİOĞLU'nun ve 
 
Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Şefiye DURMAZ YAYLA'nın (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre),
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere
 
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin (Başkan),
 
Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet BAHTİYAR'ın ve 
 
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nurtekin KEÇECİ'nin görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853408


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Tam 2.603 2.615 -2,40  
Yarım 1.264 1.279 -1,20  
Çeyrek 632 640 -0,60  
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