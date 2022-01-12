***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2021 Tarihli açıklamamızla Birleşik Metal İş Sendikasının işyerimizde grev kararı almış olduğunu duyurmuştuk.Şirketimizin bağlı bulunduğu işveren sendikamız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar12 Ocak 2022 tarihinde mutabakata vararak, görüşülen maddeler üzerinde tam bir uzlaşma sağlamışlardır. Bu uzlaşma ile birlikte MESS ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi süreci, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar kesin suretle neticelenmiş bulunmaktadır.MESS ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 12 Ocak 2022 tarihinde imzalanan 1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2023 yürürlük süreli söze konu Grup Toplu İş Sözleşmesi ileSözleşmenin ilk 6 ayı için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Sözleşmenin ikinci 6 ayı için ise %30 enflasyon artışı yapılacaktır. Enflasyonun bu orandan daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacaktır. Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır. Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için yüzde 35 artış olarak yapılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış enflasyon oranında olacaktır.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993058BIST