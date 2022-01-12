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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2022 16:07
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.12.2021 Tarihli açıklamamızla Birleşik Metal İş Sendikasının işyerimizde grev kararı almış olduğunu duyurmuştuk.Şirketimizin bağlı bulunduğu işveren sendikamız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar  
12 Ocak 2022 tarihinde mutabakata vararak, görüşülen maddeler üzerinde tam bir uzlaşma sağlamışlardır. Bu uzlaşma ile birlikte MESS ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi süreci, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar kesin suretle neticelenmiş bulunmaktadır.
 MESS ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 12 Ocak 2022 tarihinde imzalanan  1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2023 yürürlük süreli söze konu Grup Toplu İş Sözleşmesi ile  
Sözleşmenin ilk 6 ayı için   saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70  TL/saat maktu zam uygulanacaktır.   Sözleşmenin ikinci 6 ayı için  ise %30 enflasyon artışı yapılacaktır. Enflasyonun  bu orandan daha yüksek gerçekleşmesi  durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacaktır.   Takip eden üçüncü ve dördüncü 6  aylar için ise enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır.   Tüm sosyal yardımlarda artış  oranı birinci yıl için yüzde 35 artış olarak yapılmıştır. Kurban Bayramı  yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme  yapılmıştır. İkinci yıl için artış enflasyon oranında olacaktır.  
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993058


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Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 22,88 22,90 0,12  
Gümüş Gr. 10,15 10,16 0,05  
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