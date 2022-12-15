***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 18:15
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kastamonu ili Hanönü ilçesi sınırları içinde Şirketimize ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatımız ile ilgili, maden sahamızda arama ruhsat sürecinin devamı olarak planlanan işletme ruhsatı için MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) E-maden platformuna yaptığımız başvurumuza istinaden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 14.12.2022 tarih ve E-48909307-100.00.00.00-2022497338 sayılı yazısı ile söz konusu başvurumuzun uygun bulunduğu tebliğ edilmiştir.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce İşletme ruhsatına uygunluk verilmesi, arama sürecinin tamamlandığı ve işletmeye geçileceği anlamına gelmemektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087617
BIST
17:595.182
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 115,94
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:5918,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:5919,8960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
17:591.069,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,09
|Açılış
|: 1.069,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.032.710
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.282.863
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|448.669.187
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.385.268
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|272.354.154
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,30
|243.879.518
|% -7,66
|
|THYAO
|140,20
|7.802.004.317
|% 2,34
|
|ASELS
|58,40
|7.422.062.851
|% 3,55
|
|AKBNK
|18,53
|5.683.270.375
|% 7,17
|
|ISCTR
|12,22
|5.573.289.061
|% 9,40
|
|EKGYO
|7,82
|5.374.526.194
|% -1,64
|
|SKBNK
|2,92
|2.019.946.066
|% 7,35
|
|EKGYO
|7,82
|5.374.526.194
|% -1,64
|
|ISCTR
|12,22
|5.573.289.061
|% 9,40
|
|VAKBN
|11,58
|4.085.588.373
|% 9,14
|
|YKBNK
|11,84
|3.917.282.620
|% 6,47
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6456
|18,6563
|% 0,18
|
|Euro
|19,9094
|19,9185
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,8974
|23,0122
|% -0,77
|
|Frank
|20,0819
|20,2028
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,10
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-25,52
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-11,53
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.223
|7.282
|-46,00
|
|Yarım
|3.498
|3.560
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.780
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|-0,29
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|-0,42
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem