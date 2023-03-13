***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 20:45
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.02.2023 tarihli yapılan toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Kurumsal Yönetim Tebliği'nin hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sayın Virma SÖKMEN, Sayın İlfeta AKSOY, Sayın Mehmet ERTEN ve Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün adaylıklarının uygunluğuna ve ilgili mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası kuruluna yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için izin başvurumuz 24.02.2023 tarihinde kabul edilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait bilgiler İş bu açıklamamıza müteakip şirketimizin internet sitesinde de paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123950
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5.415
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En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
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|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
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|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
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|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
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|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
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|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
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|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
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|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
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|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
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|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
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|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
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|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
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|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9667
|18,9809
|% 0,07
|
|Euro
|20,3282
|20,3596
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,0270
|23,1425
|% -0,03
|
|Frank
|20,7124
|20,8372
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0394
|5,0647
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.886
|7.950
|-8,00
|
|Yarım
|3.852
|3.890
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|0,00
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|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
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Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
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17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
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17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem