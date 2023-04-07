***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 20:07
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (07.04.2023) yapılan Genel kurul toplantısında, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alınan,Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK, Sayın Virma SÖKMEN, Sayın İlfeta AKSOY ve Sayın Mehmet Nazmi ERTEN'in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134123
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