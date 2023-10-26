***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.10.2023 tarihli toplantısında"Şirketimizin bağlı ortaklığı olan ve 8.000.000 Bulgar Leva sermayeye sahip Sark Bulgaria AD şirketinin yapacağı olağanüstü genel kurul toplantısı gündeminde yer alan 4.000.000 Bulgar Leva tutarındaki sermaye artırımına ortaklık oranımız olan % 90 oranı esas alınarak 3.600.000 Bulgar Leva ile katılınmasına, bu tutarın % 25'inin peşin olarak ödenmesine, kalan tutarın Bulgaristan Ticaret Kanunlarına göre yasal süre olan 2(iki) yıl içinde ödenerek tamamlanmasına, böylece şirketimizin 7.200.000 Bulgar Levası olan sermaye payının 10.800.000 Bulgar Levasına artırılmasına, Şirketimiz Yönetim kurulunca karar verildiğini kamuya saygıyla duyururuz.""İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210603BIST