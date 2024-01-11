***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 12:22
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanamaması üzerine anılan İşçi Sendikası 11 Ocak 2024 tarihi itibariyle MESS İşveren Sendikası'na yapmış olduğu tebligatla, şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 19 Ocak 2024 Cuma günü greve çıkılacağını bildirmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238367
BIST
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14:237.904
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 7.905
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|Önceki Kapanış
|: 7.874
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7.874
En Yüksek
7.950
14:2330,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0477
|Açılış
|: 30,0000
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|Önceki Kapanış
|: 29,9900
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30,0115
En Düşük
29,7955
14:2333,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2029
|Açılış
|: 32,8500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,1078
En Düşük
32,7401
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|: 0,65%
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|Açılış
|: 1.961,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
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1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:22
|MERIT
|78,65
|23.934.765
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.739.357
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.021.050
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.898.855
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,43
|100.895.755
|% -7,55
|
|POLTK
|17.322,50
|130.438.215
|% -7,02
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.166.510.110
|% -1,00
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|AKBNK
|41,24
|2.613.789.875
|% 1,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|SKBNK
|4,50
|379.966.218
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,23
|664.644.038
|% -0,24
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0021
|30,0060
|% 0,15
|
|Euro
|33,0520
|33,0853
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1866
|38,3781
|% 0,42
|
|Frank
|35,1252
|35,3368
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9774
|8,0174
|% 0,18
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|927,42
|930,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,17
|1.019,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,28
|2.033,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:22
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14:37OBASE
Yüzde 6.57 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 834 adet işlem
-
14:36HATEK
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 589 adet işlem
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14:35BEGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 479, 112 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.36 ) 8, 596
-
14:34XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 52, 854.00 milyon TL de