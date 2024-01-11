***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülmekte olan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanamaması üzerine anılan İşçi Sendikası 11 Ocak 2024 tarihi itibariyle MESS İşveren Sendikası'na yapmış olduğu tebligatla, şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde 19 Ocak 2024 Cuma günü greve çıkılacağını bildirmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238367BIST