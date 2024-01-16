***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin 16.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İştirakimiz Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.'nin ("Demisaş") 21.11.2023 tarihinde aldığı 100.000.000, -TL'lik nakit sermaye artırımı kararına istinaden,Sermaye artırımında Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Demisaş'ın sermayesinde sahip olduğumuz tüm paylardan doğan yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanılmasına ve buna yönelik taahhüt verilmesine,Demisaş'ın bedelli sermaye artırım sürecinde yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan 2 (iki) işgünü süreyle halka arz edileceğinden, süresi içinde satılamayan pay olması halinde,Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca söz konusu satılamayan payların, halka arz satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedeli, tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına ve buna yönelik satın alma taahhütnamesi verilmesine,Söz konusu taahhütlerin verilmesi için Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.""İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240915BIST