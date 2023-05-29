***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.05.2023 11:02
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yasal takip aşamasında olan alacağımızın tahsili amacıyla 600.594 adet Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payı, şirketimizce devralınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/05/2023 600.594 0 600.594 0 600.594 % 0 % 0 % 0,15 % 0,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154274
BIST
13:254.777
En Düşük
|Değişim
|: 4,28%
|| 195,90
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2520,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1072
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2521,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2226
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:251.255,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.255,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.788.652
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.417.981
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.339.277
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.271.621
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,50
|27.582.274
|% -1,79
|
|AEFES
|58,50
|273.895.053
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.430.704.253
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|SISE
|39,80
|1.579.765.407
|% 6,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|YKBNK
|9,44
|992.748.875
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,27
|186.969.930
|% 3,18
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0617
|20,0796
|% 0,57
|
|Euro
|21,5556
|21,6187
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7048
|24,8287
|% 0,51
|
|Frank
|22,1195
|22,2527
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3360
|5,3628
|% 0,51
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,28
|