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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.05.2023 11:02
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Yasal takip aşamasında olan alacağımızın tahsili amacıyla 600.594 adet Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payı, şirketimizce devralınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/05/2023 600.594 0 600.594 0 600.594 % 0 % 0 % 0,15 % 0,15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154274


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TMSN 56,10 56.788.652 % 10,00  
YYAPI 2,31 25.773.227 % 10,00  
OYAKC 40,72 851.417.981 % 9,99  
BASCM 4,41 11.898 % 9,98  
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Sterlin 24,7048 24,8287 % 0,51  
Frank 22,1195 22,2527 % 0,62  
Riyal 5,3360 5,3628 % 0,51  
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13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 -0,58  
Altın Gr. 1.256 1.256 5,85  
Cumhuriyet 8.979 9.115 -202,00  
Tam 8.904 9.149 -224,79  
Yarım 4.388 4.508 -74,00  
Çeyrek 2.201 2.254 -37,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 -0,10  
Gümüş Gr. 15,00 15,02 0,04  
B. Petrol 76,70 76,70 -0,28  
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