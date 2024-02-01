Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.02.2024 18:27
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 01.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye Sermaye Piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, ortaklarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla
· Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
. Geri alım programının azami 1 yıl süre devam ettirilmesine,
.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000,00.-TL nominal olarak belirlenmesine,
· Geri alım için ayrılacak fonun, 100.000.000,00.- TL olarak belirlenmesine,
· Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246243


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.646
Değişim :  1,76% |  149,46
Açılış :  8.514  
Önceki Kapanış :  8.497  
En Düşük
8.514 En Yüksek
8.682
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 8,02 782.842 % 31,26  
UMPAS 10,45 12.020.322 % 10,00  
MARBL 20,24 465.977.134 % 10,00  
DOFER 43,56 294.249.862 % 10,00  
ISATR 1.178.970,00 1.178.970 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3350 30,3442 % 0,00  
Euro 32,9508 32,9695 % 0,44  
Sterlin 38,3402 38,5325 % 0,02  
Frank 35,0675 35,2787 % 0,13  
Riyal 8,0683 8,1087 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,00 % 0,66  
Platin 913,98 914,80 % 0,66  
Paladyum 957,28 961,56 % 0,66  
Brent Pet. 81,12 81,12 % 0,66  
Altın Ons 2.050,27 2.050,58 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru