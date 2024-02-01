***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Karar AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz 01.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaGelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye Sermaye Piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, ortaklarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla· Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,. Geri alım programının azami 1 yıl süre devam ettirilmesine,.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000,00.-TL nominal olarak belirlenmesine,· Geri alım için ayrılacak fonun, 100.000.000,00.- TL olarak belirlenmesine,· Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246243BIST