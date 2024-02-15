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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2024 18:23
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15.02.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2024
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 352 0 33,54
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 9.648 0,002 33,56
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 1.916 0 33,64
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 407 0 33,66
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 300 0 33,68
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 06.02.2024 7.377 0,001 33,7
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 306 0 33,58
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 500 0 33,6
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 1.095 0 33,62
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 8.099 0,002 33,64
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 07.02.2024 10.000 0,002 33,44
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 1.287 0 34
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 10.014 0,002 34,02
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 8.699 0,002 34,04
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 282 0 34,06
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 10.000 0,002 35,04
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 10.000 0,002 35,06
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 08.02.2024 9.718 0,002 35,08
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 10.000 0,002 35,66
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 12.637 0,003 35,68
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 7.363 0,001 35,7
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 10.000 0,002 35,74
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 09.02.2024 10.000 0,002 35,8
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.000 0,002 35,64
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.000 0,002 35,66
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.409 0,002 35,68
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 10.028 0,002 35,7
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 12.02.2024 9.563 0,002 35,72
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 34,92
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 34,94
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.003 0,002 34,96
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.253 0,002 34,98
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 9.744 0,002 35
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,06
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,08
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,1
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,12
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,14
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,26
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,28
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 10.000 0,002 35,3
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 13.02.2024 20.000 0,004 35,32
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 14.02.2024 35.702 0,007 34,02
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 14.02.2024 50.000 0,01 34,04
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 14.02.2024 50.000 0,01 34,06
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 15.02.2024 19.105 0,004 35,26
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 15.02.2024 50.000 0,01 35,28

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 15.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 35,26 TL – 35,28 TL ( ağırlıklı ortalama 35,27 TL ) fiyat aralığından toplam 69.105 TL nominal değerli SARKY payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 15.02.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 544.807 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,108' e ulaşmıştır.
"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249886


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