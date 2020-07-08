***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 18:12
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2017 yılında tamamlanan Sermaye artırımı ile ilgili teknik bir eksikliğin düzeltilmesi hakkkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SARKY
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 125.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 6,25 3,750 60,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 Nâma
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 124.999.993,75 74.999.996,250 60,00000 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 125.000.000 75.000.000,000 60,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.05.2017
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 50.445.488,25
Diğer Kar Yedekleri (TL) 24.554.511,75
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.02.2017
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.05.2017
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2017
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.05.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 17.05.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 16.05.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 15.05.2017
Ek Açıklamalar
2017 yılında yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak KAP kuralları çerçevesinde teknik bir düzeltme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.KAP kuralları kapsamında yapılacak özel durum açıklamalarında kullanılan şablonlarda teknik bir eksikliğin düzeltilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup,iş bu özel durum açıklamasını takiben 2017 yılında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili şablon düzeltimi yapılacak olup, bu şablon düzeltiminin yeni yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ile hiç bir ilgisi bulunmadığının yatırımcıların dikkatine sunmak isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇBELGESİ.pdf
EK: 2 SPKIZINYAZISI.pdf
EK: 3 TADİLMETNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857344
BIST