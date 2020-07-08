***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2017 yılında tamamlanan Sermaye artırımı ile ilgili teknik bir eksikliğin düzeltilmesi hakkkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SARKYYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2017Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 125.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 6,25 3,750 60,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020 NâmaB Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 124.999.993,75 74.999.996,250 60,00000 B Grubu B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 125.000.000 75.000.000,000 60,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 15.05.2017İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 50.445.488,25Diğer Kar Yedekleri (TL) 24.554.511,75Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.02.2017Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.05.2017SPK Başvuru Tarihi 17.02.2017SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.05.2017Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.05.2017 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.05.2017 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 15.05.2017Ek Açıklamalar2017 yılında yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak KAP kuralları çerçevesinde teknik bir düzeltme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.KAP kuralları kapsamında yapılacak özel durum açıklamalarında kullanılan şablonlarda teknik bir eksikliğin düzeltilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup,iş bu özel durum açıklamasını takiben 2017 yılında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili şablon düzeltimi yapılacak olup, bu şablon düzeltiminin yeni yapılacak bedelsiz sermaye artırımı ile hiç bir ilgisi bulunmadığının yatırımcıların dikkatine sunmak isteriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇBELGESİ.pdfEK: 2 SPKIZINYAZISI.pdfEK: 3 TADİLMETNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857344BIST