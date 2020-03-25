***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2020 17:09
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞEFİYE YAYLA Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi 09.01.2015 0262 676 66 00/3275 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 208248
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700932 700932
SUAT VARDAR Yatırımcı İlikileri Birim Üyesi 09.01.2015 0262 676 66 00/3455 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 206264
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700948
DEMET CİZRELİOĞULLARI Yatırımcı İlişkiler Birimi Üyesi 09.01.2015 0262 676 66 00/3277 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisi için demirden mamul yedek parça imalatı ve ticareti. 52500000 23331000 TRY 44,44 İştirak
Sarda Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Dağıtım. 15.000.000 14.995.500 TRY 99,97 Bağlı Ortaklık
Sarmakina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ambalaj malzemesi (çelik makara), imalat makineleri imalatı ve ticareti. 10.000.000 9.900.000 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gayri faal olup iştirak geliri elde etmektedir. 5.500.000 3889050 TRY 70,71 Bağlı Ortaklık
Bemka Kupferlackdraht GMBH Pazarlama ve Dağıtım. 500000 498000 EUR 99,60 Bağlı Ortaklık
Sark Wire Corporation Elektrolitik bakır tel mamullerinin üretimi. 15000000 9000000 USD 73,34 Bağlı Ortaklık
Sark Bulgaria AD. Elektrolitik bakır tel mamullerinin üretimi.Yatırım süreci devam etmektedir 8000000 7200000 BGN 90 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832144
BIST