***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞEFİYE YAYLA Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi 09.01.2015 0262 676 66 00/3275 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 208248Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700932 700932SUAT VARDAR Yatırımcı İlikileri Birim Üyesi 09.01.2015 0262 676 66 00/3455 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 206264Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700948DEMET CİZRELİOĞULLARI Yatırımcı İlişkiler Birimi Üyesi 09.01.2015 0262 676 66 00/3277 yatirimciiliskileri@sarkuysan.comBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDemisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisi için demirden mamul yedek parça imalatı ve ticareti. 52500000 23331000 TRY 44,44 İştirakSarda Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Dağıtım. 15.000.000 14.995.500 TRY 99,97 Bağlı OrtaklıkSarmakina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ambalaj malzemesi (çelik makara), imalat makineleri imalatı ve ticareti. 10.000.000 9.900.000 TRY 99,00 Bağlı OrtaklıkBektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gayri faal olup iştirak geliri elde etmektedir. 5.500.000 3889050 TRY 70,71 Bağlı OrtaklıkBemka Kupferlackdraht GMBH Pazarlama ve Dağıtım. 500000 498000 EUR 99,60 Bağlı OrtaklıkSark Wire Corporation Elektrolitik bakır tel mamullerinin üretimi. 15000000 9000000 USD 73,34 Bağlı OrtaklıkSark Bulgaria AD. Elektrolitik bakır tel mamullerinin üretimi.Yatırım süreci devam etmektedir 8000000 7200000 BGN 90 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832144BIST