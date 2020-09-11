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***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.09.2020 10:48
GÜNCEL HABERLER



***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞEFİYE YAYLA Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi 09.01.2015 0262 676 66 00/3275 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 208248
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700932 700932
UĞUR BULAT Yatırımcı İlikileri Birim Üyesi 01.09.2020 0262 676 66 00/3276 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com
DEMET CİZRELİOĞULLARI Yatırımcı İlişkiler Birimi Üyesi 09.01.2015 0262 676 66 00/3277 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 15 TRY 0 Yönetim Kurulu Aday TEspitinde İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 299999985 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874579


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 6,82 1.972.174 % 10,00  
ISBIR 1.506,40 245.543 % 10,00  
SODSN 15,07 97.066 % 10,00  
YBTAS 9.212,70 598.826 % 10,00  
LKMNH 11,78 61.183.630 % 9,99  
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12:21 Alış Satış %  
Dolar 7,4678 7,4707 % 0,30  
Euro 8,8612 8,8680 % 0,71  
Sterlin 9,5086 9,5563 % -0,04  
Frank 8,1836 8,2329 % 0,45  
Riyal 1,9847 1,9947 % 0,25  
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12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -0,42  
Altın Gr. 467 467 0,99  
Cumhuriyet 3.098 3.145 -18,00  
Tam 3.083 3.159 -18,87  
Yarım 1.490 1.528 -9,13  
Çeyrek 747 764 -4,56  
Gümüş.Ons 26,83 26,87 -0,03  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,00  
B. Petrol 40,00 40,00 -0,06  
Seans Raporu 12:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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