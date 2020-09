***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞEFİYE YAYLA Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi 09.01.2015 0262 676 66 00/3275 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 208248Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700932 700932UĞUR BULAT Yatırımcı İlikileri Birim Üyesi 01.09.2020 0262 676 66 00/3276 yatirimciiliskileri@sarkuysan.comDEMET CİZRELİOĞULLARI Yatırımcı İlişkiler Birimi Üyesi 09.01.2015 0262 676 66 00/3277 yatirimciiliskileri@sarkuysan.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 15 TRY 0 Yönetim Kurulu Aday TEspitinde İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 299999985 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874579BIST