***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2020 10:48
***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ŞEFİYE YAYLA Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi 09.01.2015 0262 676 66 00/3275 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 208248
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700932 700932
UĞUR BULAT Yatırımcı İlikileri Birim Üyesi 01.09.2020 0262 676 66 00/3276 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com
DEMET CİZRELİOĞULLARI Yatırımcı İlişkiler Birimi Üyesi 09.01.2015 0262 676 66 00/3277 yatirimciiliskileri@sarkuysan.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 15 TRY 0 Yönetim Kurulu Aday TEspitinde İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 299999985 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874579
BIST
12:231.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:237,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:238,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8664
En Düşük
8,7908
12:23466,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 466,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:21
|DNISI
|6,82
|1.972.174
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|61.183.630
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.191.045
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.869.968
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.031.175
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.638.129
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,96
|532.331.423
|% 1,86
|
|PETKM
|4,21
|425.855.802
|% -1,17
|
|SKBNK
|1,55
|378.474.326
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,54
|370.727.201
|% 6,21
|
|RTALB
|58,70
|338.064.391
|% 2,89
|
|IHLGM
|1,54
|370.727.201
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,55
|378.474.326
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|244.253.197
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|235.785.198
|% 3,20
|
|PETKM
|4,21
|425.855.802
|% -1,17
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4678
|7,4707
|% 0,30
|
|Euro
|8,8612
|8,8680
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,5086
|9,5563
|% -0,04
|
|Frank
|8,1836
|8,2329
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9847
|1,9947
|% 0,25
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-0,42
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.159
|-18,87
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,13
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,06
|
Seans Raporu
12:21
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, MGROS, HALKB
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 92 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, TACTR, UZERB, SODSN, TKURU, ISBIR, EMNIS
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12:29
PKENT, BANVT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında