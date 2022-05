***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAYRETTİN ÇAYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi / Metalurjist 22.12.1995 İcrada Görevli Genel Müdür. Yönetim Kurulu Başkanı.Yönetim Kurulu Üyesi ,Tüzel Kişi Temsilcisi Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,Tüzel Kişi Temsilcisi,Genel Müdür 9.51 A-B Bağımsız Üye DeğilAHMET HAMDİ BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi , 2.35 A-B Bağımsız Üye DeğilCENAP TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.06.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 2.31 B Bağımsız Üye DeğilTURGAY ŞOHOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Değil Denetim Kurulu Üyeliği,Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği 1.26 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesinde ÜyeMAKSUT URUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.03.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2.28 A-B Bağımsız Üye DeğilBEKİR MENETLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği 1 A B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesinde ÜyeHAMİT MÜCELLİT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 01.10.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Genel Müdür Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi 0.74 A-B Bağımsız Üye DeğilNURTEKİN KEÇECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 02.05.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesinde ÜyeAYHAN ZEYTİNOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesinde BaşkanMEHMET BAHTİYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 07.04.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesinde Başkan-Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde ÜyeFATMA BURCU CESUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.06.2020 İcrada Görevli Değil Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Üyesi 0.51 B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesinde ÜyeVİRMA SÖKMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.06.2020 İcrada Görevli Değil Yapı Kredi Bankası'nda Kredi Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesinde Üye ve Riskin Erken Saptanması Komitelsinde BaşkanMEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 15.04.2022 İcrada Görevli Değil 0.01 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021215 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması KomitesiİLFETA AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021215 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesinde ÜyeBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDemisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisi için demirden mamul yedek parça imalatı ve ticareti. 52500000 23331000 TRY 44,44 İştirakSarda Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Dağıtım. 30000000 29991000 TRY 99,97 Bağlı OrtaklıkSarmakina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ambalaj malzemesi (çelik makara), imalat makineleri imalatı ve ticareti. 50000000 49500000 TRY 99,00 Bağlı OrtaklıkBektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gayri faal olup iştirak geliri elde etmektedir. 5.500.000 3889050 TRY 70,71 Bağlı OrtaklıkBemka Kupferlackdraht GMBH Pazarlama ve Dağıtım. 500000 498000 EUR 99,60 Bağlı OrtaklıkSark Wire Corporation Elektrolitik bakır tel mamullerinin üretimi. 15000000 9000000 USD 73,34 Bağlı OrtaklıkSark Bulgaria AD. Elektrolitik bakır tel mamullerinin üretimi.Yatırım süreci devam etmektedir 8000000 7200000 BGN 90 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030139BIST