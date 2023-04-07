***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri doğrultusunda alınan kararı uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU'nun (Başkan) , Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet Nazmi ERTEN'in, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'in, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün,ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın İlfeta AKSOY,Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet Nazmi ERTEN'in (Başkan), Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgay ŞOHOĞLU'nun, Yönetim Kurulu üyesi Sayın F. Burcu CESUR'un, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bekir MENETLİOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın İlfeta AKSOY'un ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Şefiye DURMAZ YAYLA'nın (Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre),Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Virma SÖKMEN'nin (Başkan), Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet Nazmi ERTEN'in, Yönetim Kurulu üyesi Sayın F. Burcu CESUR'un ve Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Sayın Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'ün görevlendirilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134125BIST